"خيّب ظننا" .. لاعب المنتخب السعودي السابق يقسو على جمهور الاتحاد

الاتحاد تخطى الرياض بثنائية عبد الرزاق حمدالله

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لم يُخف أحمد عطيف نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق استياءه ودهشته من تصرف جمهور الاتحاد السلبي خلال مواجهة الرياض في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي مساء اليوم الأحد.

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العميد تخطى ضيفه على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بهدفين نظيفين سجلهما عبد الرزاق حمدالله، ولم تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب أصحاب الملعب.

خالد الشنيف أبدى دهشته من عزوف جمهور الاتحاد عن حضور اللقاء، وذلك خلال حلقة مساء أمس من برنامج "دورينا غير" وتساءل إن كان السبب هو الاختبارات المقامة حاليًا لطلاب المدارس والجامعات وهم الفئة الأكثر تواجدًا في المدرجات.

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عطيف رد قائلًا "قد يكون هذا سبب من الأسباب، لكننا نتحدث دومًا عن أن جماهير الاتحاد هي المثل الأعلى لجميع الجماهير في السعودية، جمهور الاتحاد خيب ظننا اليوم للأسف".

أضاف "جمهور الاتحاد دومًا ما يكون سباقًا في الحضور ودائم التواجد في الملاعب، قد نعطيه عذرًا بسبب الاختبارات لكن تلك الاختبارات كانت موجودة سابقًا وغيرها من أسباب مثل أزمات الفريق ورغم هذا كان الجمهور حاضرًا في المدرجات. وضع مؤسف أتمنى ألا نراه مجددًا من جميع الجماهير".

SHAHID