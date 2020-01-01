خيمينيز: مانشستر يونايتد ويوفنتوس حاولا التعاقد معي وقد انضم لهما مستقبلًا!

لا أستبعد أي شيء..

زعم راؤول خيمينيز، لاعب وولفرهامبتون، أن مانشستر يونايتد ويوفنتوس حاولا التعاقد معه الصيف الماضي، وفتح الباب حول إمكانية انضمامه لأحدهما في المستقبل.

الدولي المكسيكي كان من نجوم الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، فسجل 27 هدفًا بقميص الذئاب بمختلف البطولات وكان هدفًا لأولي جونار سولشاير لدعم هجوم المانيو.

كذلك فارتبط اسمه لفترة بيوفنتوس أثناء بحث أندريا بيرلو عن من يخلف جونزالو هيجوايين في هجوم البيانكونيري، وقبل أن ينتهي هذا الاهتمام بضم ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد.

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بدوره، تحدث خيمينيز عن الأمر بقوله "ذات يوم استيقظت وأرادني يوفنتوس وفي يوم آخر مانشستر يونايتد، وآخر ما عرفته أنه تواجدت محاولات منهما للتعاقد معي".

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وتابع "لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم يكن هناك شيء قريب، أنا سعيد جدًا في وولفرهامبتون، ليس من الخطأ أبدًا أن تكون في مكان تتمتع فيه بصحة جيدة، لكنهم يعرفون أنني دائمًا غير راضٍ عن نفسي وأبحث عن المزيد".

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كما فتح الباب حول انضمامه إلى أحد الكبار مستقبلًا بقوله "إنه انتقال لم يحدث هذه المرة ولكن إذا حدث في مرة أخرى فيجب أن يكون الخيار الأفضل لي وللوولفز وللنادي الذي سأنضم له".

وأتم "أنا سعيد للغاية في وولفرهامبتون وأعتبر نفسي لاعبًا مهمًا جدًا في الفريق حاليًا".

الجدير بالذكر أن خيمينيز سجل 4 أهداف في أول 8 مباريات هذا الموسم في البريميرليج بقميص الذئاب ليقودهم إلى التواجد في المركز التاسع من ترتيب الدوري الأقوى في العالم.

كما تجدر الإشارة إلى أن خيمينيز انتقل إلى وولفرهامبتون في صيف 2019 بصفقة قياسية بلغت قيمتها 30 مليون جنيه استرليني، وهو حاليًا يتواجد مع منتخب المكسيك للمشاركة في التوقف الدولي بمواجهة كوريا الجنوبية واليابان وديًا.