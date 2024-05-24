"خيط جديد في لغز نهائي كأس الملك" .. قرار رسمي من اتحاد الكرة لنجوم الهلال والنصر!

متى يقام نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر؟

لا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم، يواصل الغموض حول موعد المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي الهلال والنصر، للمنافسة على كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي تكتب نهاية موسم 2023-2024.

وتتبقى ثلاثة أيام على انتهاء منافسات دوري روشن السعودي، حيث تقام مباريات الجولة 34 والأخيرة، يوم الإثنين المقبل، والتي تشهد مباراة الكلاسيكو بين النصر والاتحاد، فيما يحل الهلال، حامل اللقب، ضيفًا على الوحدة في الشرائع.

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ولم يُعلن اتحاد الكرة - حتى الآن - عن موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما كشف عن الموعد المُحتمل، في بيانه حول إعلان قائمة المنتخب السعودي لمواجهة باكستان والأردن ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وأفاد الاتحاد السعودي بأن المعسكر الإعدادي الذي يقام في مدينة الرياض، سينطلق يوم الخميس المقبل، باستثناء لاعبي النصر والهلال الذين سيلتحقون بالمعسكر، يوم الأحد 2 يونيو، بعد منحهم يوم السبت إجازة، في أعقاب فراغهم من المشاركة مع أنديتهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي هذا السياق، اختتم الإعلامي وليد الفراج، حلقة الخميس، من برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا إنه وفق بيان الاتحاد السعودي، فإنه من المُتوقع أن يقام نهائي كأس الملك يوم الجمعة المقبلة، الموافق 31 مايو.

وتأهل الهلال، بطل ثنائية دوري روشن السعودي وكأس السوبر، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الاتحاد في نصف النهائي بنتيجة (2-1)، فيما صعد النصر، حامل لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، إلى النهائي، على حساب الخليج بنتيجة (3-1).