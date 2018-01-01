خيسوس يكشف سر تألقه بعد ثنائية إيفرتون

المهاجم البرازيلي كان رجل المباراة بدون منازع بعد التسجيل مرتين في شباك التوفيز

أعرب جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي، عن سعادته الشديدة بعودته مرة أخرى للتسجيل في الدوري الإنجليزي.

خيسوس نجح في تسجيل ثنائية في فوز فريقه على إيفرتون 3/1، بالجولة السابعة عشر من عمر البريميرليج.

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وقال المهاجم البرازيلي بعد المباراة:"حاولت تسجيل هاتريك ولكن الأمر لم يكن سهلاً، سعيد جداً بالأداء والنتيجة".

وأضاف:"ثقتي عادت لأن عائلتي متواجدة هنا وهو ما ساعدني كثيراً على التألق".

هكذا تمنى @paulpogba عيد ميلاد سعيد لجيسي لينجارد! 🕺😅



(📹: IG/paulpogba) pic.twitter.com/qdzMp2FzeW — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

وأما عن أهداف مانشستر سيتي لهذا الموسم:"بالطبع نريد الفوز بلقب الدوري، الأمر ليس سهلاً لوجود العديد من الفريق القوية".

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وتابع:"أهم شيء الآن هو العودة مرة أخرى للصدارة لأن هذا الموسم أصعب ما يمكن".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد سيتي إلى 44 نقطة، بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يلعب غداً بنفس الجولة ضد مانشستر يونايتد.