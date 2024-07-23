سقطت مع والدتها في قضية مخدرات.. نجمة مانشستر سيتي خلف القضبان!

تقرر التأجيل..

مثُلت خيرا كيتنج، حارسة مرمى منتخب إنجلترا ومانشستر سيتي داخل قفص الاتهام بمحكمة مانشستر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وجرى القبض على اللاعبة البالغة من العمر 20 عامًا مع والدتها (نيكولا) في مانشستر يوم 18 يونيو الماضي، بتهمة حيازة مادة أكسيد النيتروز المخدرة (من الفئة C) والمحظور تداولها.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أن لاعبة مانشستر سيتي ووالدتها نفيتا التهمة الموجهة إليهما، وأكدتا بأنهما "غير مذنبتين"، قبل أن يقرر القضاء منحهما "إخلاء سبيل غير مشروط"، وتأجيل القضية حتى 10 سبتمبر المقبل.

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وارتدت كيتنج بدلة سوداء وحذاء رياضيًا أثناء المحاكمة، علمًا بأنها تلقت أول استدعاء لها مع منتخب إنجلترا في أكتوبر الماضي، وكانت ضمن قائمة تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2025 الأخيرة.

وقال جوناثان بوتر، المدعي العام، إن تهمة السيدتين هي حيازة عبوات أكسيد النيتروز لاستنشاقها بشكل غير مشروع، وهي جريمة بموجب قانون إساءة استخدام المخدرات.