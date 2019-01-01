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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

خيتافي يرفض الاستفادة من سقوط إشبيلية ويخسر من ريال سوسيداد

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@RealSociedad
فريق خيتافي يرفض الابتعاد بالمركز الرابع
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

سقط خيتافي في خسارة أمام ريال سوسيداد على ملعب أنويتا بالهزيمة 2-1 في لقاء الجولة 35 من الدوري الإسباني.

خيتافي لا يزال في المركز الرابع بالتساوي في النقاط مع إشبيلية برصيد 55 نقطة.

الهدف الأول جاء عن طريق ويليان خوسيه بركلة جزاء في الدقيقة 21 قبل أن ينجح ميكيل اويارزابال في إضافة الثاني بالدقيقة 53.

ورغم سيطرة خيتافي ومحاولة تقليص الفارق لكن لم يتمكن الفريق سوى من تسجيل هدف وحيد في الدقيقة 89 عن طريق صامويل سايز.

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وكان إشبيلية قد خسر بهدف نظيف من جيرونا ليستمر في المركز الخامس.

كما سقط فالنسيا أمام إيبار بهدف نظيف على أرضه ليستمر الصراع على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي والمركز الرابع قائمة للجولة المقبلة.

وبعد خسارة خيتافي ضمن فريق ريال مدريد رسميًا التواجد في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل لتُحسم المقاعد الثلاثة لصالح برشلونة وأتلتيكو مدريد والبلانكوس.

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