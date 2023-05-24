فيديو | خيبة أمل .. صدمة لاعب الاتحاد بعد علمه بفوز النصر أمام الشباب

زهيرة عادل
Ittihad Abha SPL 31.12.2022Ittihad Twitter
ثقافةالإتحادالنصرالشبابمد الله العلياندوري روشن السعودي

الاتحاد كان ينتظر تعثر النصر وهو ما لم يحدث بل عاد العالمي بريمونتادا رائعة أمام الشباب

الكثيرون كانوا يتهيأون بالأمس للاحتفال بفوز الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي، لكن النصر لم يتح لهم هذه الفرصة، في الجولة الـ28.

العميد حقق الفوز بالأمس أمام الباطن بهدف نظيف، وفي المقابل، انتصر النصر أمام الشباب بثلاثية مقابل هدفين، في حين كان يحتاج النمور لتعثر العالمي، كي يحسموا اللقب لصالحهم قبل نهاية الموسم بجولتين، وهو ما لم يحدث.

ومع إطلاق الحكم صافرة نهاية مواجهة الاتحاد والباطن، توجه لاعب الأول مد الله العليان على الفور بسؤاله للجماهير حول نتيجة مواجهة العالمي والليث الأبيض، مشيرًا بإشارات وكأن لسان حاله يقول: "انتهت؟ نحتفل؟".

لكن فور علمه بفوز العالمي بدت علامات الغضب عليه، وأطاح بالكرة في السماء غضبًا، فالطبع كان يتمنى الفوز والاحتفال تعطشًا للبطولات.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 66 نقطة، فيما يحل النصر ثانيًا بـ63 نقطة، ويحتاج العميد للفوز في مباراة واحدة من الاثنتين المتبقيتين، كي يتوج بطلًا دون النظر لنتائج العالمي.

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