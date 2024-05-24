خيبة أمل وإحباط .. ميسي وسواريز يتسببان في فوضى عارمة قبل مواجهة فانكوفر!

ضربة قوية لجماهير النادي الكندي

قرار صادم وفوضى هائلة، تسبب فيها الثلاثي ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس ولويس سواريز، قبل مواجهة إنتر ميامي وفانكوفر وايت كابس بالدوري الأمريكي.

إنتر يلعب غدًا، السبت، أمام نظيره الكندي، وكان من المتوقع أن يحضر المباراة أكثر من 50 ألف شخص لمشاهدة ميسي في الزيارة الأولى له إلى فانكوفر منذ قدومه للولايات المتحدة العام الماضي.

ولكن من سوء الحظ أن إدارة فانكوفر علمت بعدم سفر ميسي وكذلك سواريز وبوسكيتس مع الفريق المشارك في هذه المباراة، وهو ما يمثل صدمة هائلة للجماهير التي قامت بشراء التذاكر لرؤية النجم الأرجنتيني.

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ومن جانبه قال أكسل شوستر الرئيس التنفيذي لفانكوفر:"نعلم أن الكثير من المشجعين سيشعرون بخيبة أمل بسبب غياب ميسي وزميليه، ولكن النادي لا يزال ملتزمًا بجعل هذه التجربة خاصة للجميع".

ويحتل إنتر ميامي صدارة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي بـ31 نقطة، بينما سجل ميسي 10 أهداف وصنع 9 في 10 مباريات لعبها مع الفريق خلال البطولة.