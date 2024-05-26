خيار مفاجئ! رومارينيو يجد ناديه السعودي الجديد ويتفق على عقد لموسمين

المهاجم البرازيلي أعلن رحيله عن الاتحاد بنهاية الموسم الجاري

SHAHID

قرر مهاجم الاتحاد، رومارينيو، البقاء في السعودية عقب نهاية رحلته مع ناديه الحالي الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، وذلك رغم ارتباطه بأندية خليجية وبرازيلية كثيرة.

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المهاجم البرازيلي كان مرشحًا فوق العادة للرحيل عن الاتحاد خلال يناير الماضي، لكن الإدارة اتخذت قرارها في النهاية بالحفاظ عليه حتى نهاية عقده في يونيو المقبل وفسخ عقد إيجور كورونادو.

الفريق الجداوي كان قد أعلن رحيل رومارينيو وعدم تجديد عقده الأسبوع الماضي، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصله لاتفاق مع نادي نيوم الذي سيلعب الموسم القادم في دوري يلو على الانتقال له في صفقة مجانية.

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وأوضحت الصحيفة أن اللاعب توصل لاتفاق مع إدارة نيوم على توقيع عقد يمتد لموسمين قادمين، مشيرة إلى أن توقيع العقود هو فقط ما يفصل الإعلان الرسمي، ومؤكدة أن رومارينيو اختار العرض السعودي على عدد من العروض الخليجية.

المهاجم صاحب الـ33 عامًا انضم للاتحاد قادمًا من الجزيرة الإماراتي عام 2018 وقد خاض مع الفريق التجربة المريرة بالكفاح للبقاء في دوري المحترفين وتُوج معه بالدوري والسوبر.

SHAHID