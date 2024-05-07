خيار أقل تكلفة .. برشلونة يلجأ إلى "الحل النرويجي" لتدعيم خط هجومه

النادي أرسل الكشافين لمتابعته

قرر نادي برشلونة الإسباني وضع مركز الجناح الأيمن كأولوية له، وذلك من أجل تقوية هجوم فريق المدرب تشافي هيرنانديز الموسم القادم.

التكهنات طوال الأسابيع الماضية كانت تشير إلى أن نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو هو اللاعب المفضل لتشافي وبرشلونة، ولكن الظروف المالية قد تدفعهما إلى خيار أقل تكلفة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية نقلت عبر شبكة "Gol Play" أن برشلونة يتابع أنطونيو نوسا جناح نادي كلوب بروج البلجيكي، وهناك اهتمام بإمكانية التعاقد معه.

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وقالت إن صاحب الـ19 سنة يتمتع بقدرات فردية عالية، ولديه عقد مع بروج حتى عام 2027، وقيمته لن تكون منخفضة ولكنها لن تقترب من الشرط الجزائي في عقد ويليامز بـ50 مليون يورو.

وأوضحت أن النادي قرر إرسال كشافيه إلى بلجيكا لمشاهدة نوسا أمام فيورنتينا في نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس القادم.

جدير بالذكر أن الجناح النرويجي نجح في تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة 4 في 42 مباراة لعبها مع بروج هذا الموسم.