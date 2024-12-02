خيار آخر من البريميرليج.. ريال مدريد يتواصل مع بديل أرنولد

ما خطة الملكي؟

يواصل ريال مدريد البحث عن حل لأزمته الدفاعية، في ظل الإصابات العديدة التي ضربت الخط الخلفي، ما أثر على نتائج الفريق بالسلب هذا الموسم.

وتعرض الثنائي إيدر ميليتاو وداني كارباخال لإصابات طويلة تبعدهم حتى نهاية الموسم، كما أصيب لوكاس فاسكيز مؤخرًا، ما أجبر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على الاستعانة بنجم الوسط فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يخطط لضم ترينت ألكسندر-أرنولد نجم ليفربول، سواء بشكل فوري في الميركاتو الشتوي (وهو أمر صعب جدًا) أو في الصيف عندما ينتهي عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن شبكة "ريليفو" الإسبانية، ذكرت أن ريال مدريد يدرس أيضًا التعاقد مع ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد كخيار للجبهة اليمنى في الموسم المقبل.

وأضافت: "النادي الأبيض يتابع عن كثب الظهير البرتغالي، ويعلم أنه سيكون مكلفًا (يقترب سعره من 50 مليون يورو)، وأنه يعتبر قطعة أساسية بالنسبة لروبن أموريم المدرب الجديد لمانشستر يونايتد".

وختمت: "تم التواصل مع محيط اللاعب عندما كان إريك تين هاج مدربًا للشياطين الحمر، لكن مع وصول مواطنه أموريم يبدو أن أهميته سوف تزداد بشكل أكبر".

دالوت، البالغ من العمر 25 عامًا، تجاوز 175 مباراة مع مانشستر يونايتد وتم التصويت عليه من قبل زملائه كأفضل لاعب في النادي لموسم 2023-24.