"خيارات جارديم لقائمة الهلال الآسيوية غريبة عجيبة"

الهلال يستعد لمواجهة الاستقلال الإيراني

أعلن الهلال السعودي رسميًا قائمته للمراحل الإقصائية من دوري أبطال آسيا وتحديدًا مباراة دور الـ16 أمام الاستقلال الإيراني، وقد وصف الناقد الرياضي محمد العنزي خيارات المدير الفني ليوناردو جارديم بالغريبة والعجيبة.

لوائح الاتحاد الآسيوي تمنح الحق لكل نادٍ بقيد 4 لاعبين أجانب بينهم واحد آسيوي في قائمته لدوري أبطال آسيا، ولذا تُجبر أندية الدوري السعودي على التضحية بثلاثة لاعبين أجانب وعدم قيدهم قاريًا رغم تواجدهم في القائمة المحلية لسماح الاتحاد السعودي للأندية بتسجيل 7 لاعبين أجانب.

من هم اللاعبون الأجانب الذين اختارهم جارديم لقائمة الهلال في دوري أبطال آسيا؟

جارديم اختار الرباعي جانج هيون سو وموسى ماريجا وماتيوس بيريرا وبافيتمبي جوميس واستبعد لوسيانو فييتو وجوستافو كويلار وأندريه كاريلو الذي ساهم بقوة في تتويج الفريق بدوري الأبطال 2019.

وجاء استبعاد كويلار وكاريلو بسبب عدم قدرتهم خوض اللقاء الأول في مرحلة المباريات الإقصائية أمام الاستقلال الإيراني لانشغالهما بمباراتي منتخبي بلادهما، كولومبيا وبيرو، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

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ماذا قال العنزي حول خيارات جارديم لقائمة الهلال القارية؟

الناقد الرياضي تحدث خلال برنامج أكشن يا وليد منتقدًا بقوة عدم اختيار الجناح البيروفي، مشيرًا إلى أن جارديم كان يجب أن يتحلى ببعد نظر ويضم كاريلو للقائمة ليستفيد منه في المباريات القادمة.

مضيفًا "اختيارات غريبة وعجيبة، لكن ربما إن عرف السبب بطل العجب، ربما جارديم استبعد كاريلو وكويلار لأنه لن يستفيد منهما في مباراة الاستقلال، لكن كان يُفترض أن تكون رؤية المدرب لأبعد من مباراة الاستقلال، وأن يختار اللاعبين ليستفيد منهما في مباريات دور الـ8 والنصف نهائي والنهائي ربما".

تابع "النصر مثلًا لن يستفيد من الموقوف عبد الرزاق حمدالله في المباراة القادمة لكن أعتقد أن المدرب سيختاره ضمن القائمة القارية لأنه سيكون مفيدًا في المباريات ما بعد دور الـ16، كان يجب على الهلال أن يسير على هذا النهج".

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