"قل لوالدك ألا يتصل بي".. رسالة ألفاريز لابن سيميوني تكشف سر جديد لرحيله عن مانشستر سيتي!

محاولات مستميتة انتهت بالنجاح

بعد اقتراب خوليان ألفاريز من الرحيل عن مانشستر سيتي والاقتراب من أتلتيكو مدريد، تُظهر الأيام الدور الذي لعبه جوليانو سيميوني في هذه الصفقة.

ابن المدرب دييجو سيميوني الذي يلعب تحت قيادته بالفريق نشر مؤخرًا صورة تجمه بألفاريز خلال مشاركتهما معًا مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وهي الخطوة التي ستزيد من حماس جماهير النادي الإسباني، والتي تعكس أيضًا أنه كان يعرف الكثير عن الصفقة قبل حدوثها.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن جوليانو حاول إقناع نجم مانشستر سيتي بالانتقال إلى أتلتيكو، بمساعدة كل من رودريجو دي بول وناويل مولينا، خلال مشاركتهم جميعًا في كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

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"سأذهب وأخبر والدك ألا يتصل بي مرة أخرى"، هذه كانت الرسالة التي مزح بها خوليان ألفاريز لصديقه وزميله بالمنتخب الأولمبي الأرجنتيني الذي شارك بدور باريس وخرج مبكرًا من المنافسات، ليوضح دور دييجو سيميوني في الصفقة كذلك ومحاولاته المستمرة لإقناعه بالرحيل عن مانشستر سيتي.

وأشارت "ماركا" إلى أنه على الرغم من تحمس ألفاريز لفكرة الرحيل عن سيتي لعدة أسباب لا تخص أتلتيكو، إلا أن الاهتمام والثقة التي أظهرها سيميوني به، جعلته أكثر إصرارًا على اتخاذ هذه الخطوة.

يذكر أن ألفاريز وقع لمانشستر سيتي في يناير 2022 من ريفبر بليت، قبل أن ينضم بعدها بشكل رسمي في يوليو من نفس العام، ونجح في تسجيل 36 هدفًا في 103، ليصبح الآن على وشك الرحيل إلى أتلتيكو بشكل رسمي، في صفقة تبلغ قيمتها 75 مليون يورو كمبلغ ثابت، بالإضافة إلى 20 مليونًا كمتغيرات مستقبلية، في الوقت الذي انضم به اللاعب لسيتي مقابل 21.40 مليون يورو.