خوفًا من تكرار سيناريو الأبطال.. كونتي: غادرت لعدم التعرض لسكتة قلبية

كونتي غادر أرض الملعب بعد هدف فريقه الثالث

تحدث أنطونيو كونتي عن ردة فعله التي حدثت في مواجهة يوم أمس بعد فوز فريقه توتنهام على نادي بورنموث بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل رودريجو بنتانكور هدف الفوز للفريق اللندني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، وهو الأمر الذي دفع المدرب الإيطالي لمغادرة أرض الملعب خوفًا من عدم احتساب الهدف.

وعن ذلك، تحدث كونتي في المؤتمر الصحفي وقال: "عدت فقط عندما علمت أن الهدف كان صحيحًا، لأنني فكرت في عقلي أنه لا يمكنني التعرض لسكتة قلبية لأنه في يومين وفي مواجهتين كان الممكن أن يمنع الهدف من جديد، وبالتالي كنت لأنتظر معرفة القرار النهائي من الحكم والتحلي بالهدوء".

وكان المدرب الإيطالي يلمح إلى ما حصل في مواجهة توتنهام ضد نادي سبورتينج لشبونة في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث كانت قد لغت تقنية الفار هدف الفوز لهاري كين في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وبالتالي شعر كونتي بالقلق من تكرار نفس الأمر مع هدف بنتانكور في شباك بورنموث ومن ثم قرر مغادرة أرض الملعب لعدم التعرض لنفس الموقف في خلال فترة قليلة.