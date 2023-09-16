خوفًا من الرحيل؟ .. أنشيلوتي يعد مودريتش بحل مشكلته في ريال مدريد

دينامو زغرب لا يخفي محاولات ضم اللاعب.

تحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن وضع الكرواتي لوكا مودريتش بعد أن ظهر كبديل في عدة مناسبات هذا الموسم رفقة الملكي.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الملكي المقبلة في الدوري الإسباني أمام ريال سوسييداد، وأكد خلالها أن دور مودريتش سيكون أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال أنشيلوتي: "عندما جدد عقده سعدنا، ودوره تغير بعد أن بدأ مباراة واحدة كأساسي، لكن هذا سيتغير الآن، حيث أننا لدينا مواجهات عديدة وسيظل له أهمية كبرى".

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وأضاف: "لقد تحدثت في هذا الأمر معه، لقد كان عليه الصبر أكثر من المعتاد بعد أن منحت هؤلاء الأصغر سنًا كل تلك المباريات، لكن فريقنا به الكثير من التنافس والجودة".

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جدير بالذكر أن فلاتكا بيراس رئيسة مجلس إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي قد أكدت في تصريحات على رغبتها في إعادة مودريتش إلى صفوف النادي قبل الاعتزال.