فالنسيا يعلن وفاة لاعبه السابق وانضمامه لضحايا كارثة "دانا" المُروعة

عدد القتلى في ارتفاع مستمر

المزيد من الأنباء المُروعة تأتي من فالنسيا، بعدما أعلن النادي الإسباني، اليوم، الجمعة، عن وفاة لاعبه السابق خوسيه كاستييخو بسبب فيضان "دانا" الكارثي.

الفيضانات الأخيرة التي وقعت في فالنسيا، تم وصفها بأنها أسوأ كارثة طبيعية وقعت في إسبانيا منذ قرن من الزمان، بعدما ارتفع عدد القتلى بسببها إلى 158 شخصًا على الأقل، وسط تزايد مستمر في أعداد الضحايا.

فالنسيا قال في بيان رسمي إن كاستييخو كان من الضحايا الذي لقوا مصرعهم بسبب الفيضانات، وقام بنعيه قائلًا:"النادي ينعي خوسيه كاستييخو بعد وفاته بسبب هذه الكارثة المفاجئة، لقد نشأ في فرق الشباب حتى مستوى 18 سنة، ولعب لفرق أخرى في المنطقة".

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وفي سياق متصل قام نادي إلدينسي الذي سبق أن لعب له صاحب الـ28 سنة من قبل، بالإعلان عن وفاته بسبب الفيضانات الأخيرة، مقدمًا التعازي لعائلته وأصدقائه.

وكان كاستييخو، لاعب خط الوسط السابق في فالنسيا، قد ظهر في بداية مسيرته بأكاديمية الخفافيش، ولعب لفريق تحت 19 سنة، ثم أمضى بعض الوقت مع إلدينسي وبونول وريكامبيوس كولون ورودا وتوري ليفانتي وفيلاماركسانت.

جدير بالذكر أن كارثة دانا الأخيرة، تسببت في تأجيل مباراة فالنسيا مع باريا إسكويلا في بطولة كأس ملك إسبانيا، وتم تطبيق نفس الإجراء على مواجهة الفريق مع ريال مدريد في الجولة القادمة من الدوري الإسباني.