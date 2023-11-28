خوسيلو يفسر لقطته العجيبة أمام قادش.. وأسطورة ريال مدريد ينعته بالجبن!

المهاجم الإسباني يثير الجدل بلقطة غريبة..

أثار مهاجم ريال مدريد خوسيلو الجدل الكبير بلقطته الغريبة في مباراة قادش وريال مدريد لحساب الجولة 14 من الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الملكي 3-0 على أرضية ملعب رامون دي كارنزا بالأندلس.

وبينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم ريال مدريد 1-0 على قادش، انفرد كل من رودريجو وخوسيلو بالمرمى بعد تمريرة من جود بيلينجهام اصطدمت بدفاع الفريق الأندلسي، البرازيلي استلم الكرة ومررها لخوسيلو أمام متر واحد من الشباك الخالية لكنه تركها تمر من أمامه بغرابة!.

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أثارت هذه اللقطة عاصفة من الجدل، ندم خوسيلو الواضح عقب إهدار الفرصة لم يكن كافيًا لإسكات سهام الانتقادات على المهاجم القادم معارًا من إسبانيول.

رد المهاجم الدولي لأول مرة على الأمر مع برنامج "الشرينجيتو" حين سأله المراسل: "ماذا دار في رأسك حينها؟ هل كنت تظن أنك متسلل؟" قائلًا: "لم أكن أشعر بأن الكرة مقصودة من رودريجو لي، حين يوجد في هذه المواقف يراوغ الحارس ويسجل، أعتقد أن رودريجو نفسه لم يتوقع أن تأتيه الكرة من بيلينجهام".

وأضاف: "لأول مرة في مشواري تحدث لقطة شبيهة، لكن الأهم أننا حققنا الانتصار والنقاط الثلاثة".

تصريحات خوسيلو لم تمر مرور الكرام في البرنامج ذاته على أسطورة ريال مدريد خوسيه ماريا جوتي، الذي قال إنه "لا يفهم ما قاله خوسيلو!".

لكن لجوتي تفسيره الخاص حيث قال إن خوسيلو "خائف بعض الشيء، لقد بدأ الموسم جيدًا لكنه الآن خائف" قبل أن يستطرد: "لم أر مهاجمًا يفعل ذلك من قبل، المهاجم عليه أن يسجل تلك الكرة ثم ينتظر ما إذا كان متسللًا أو رأي الآخرين!".