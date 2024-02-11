الشبكة تتسع .. مينديش يستهدف موهبتين جديدتين في برشلونة

وكيل الأعمال الشهير يعمل من أجل السيطرة على أكبر عدد من مواهب برشلونة

يستهدف وكيل الأعمال جورج مينديش، السيطرة على جوهرة جديدة داخل نادي برشلونة الإسباني خلال المرحلة المقبلة، حيث يلعب حاليًا في اللاماسيا.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن مينديش يُريد أن يحصل على وكالة اللاعب باو بريم صاحب الـ17 عامًا، والذي اقترب من أن يبلغ عامه الـ18، بعدما تألق في مركز 6 بفريق رافائيل ماركيز "رديف برشلونة".

وأضافت الصحيفة أن فريق مينديش في شركة "جيستفوت" تخصص في ضم اللاعبين الشباب خلال الفترة الماضية، حيث حصل على وكالة ليني يورو قلب الدفاع الفرنسي، وينتظر الحصول على موافقة هيكتور فورت أيضًا.

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ولكن موقف باو بريم يحتاج إلى انتظار فريق مينديش حاليًا، خاصة وأنه يحلل رفقة عائلته العروض التي وصلت له، حيث تلقى عرضًا أيضًا من شركة "إنترفوتبول"، وفقًا لما أكدته الصحيفة.

ويمتلك جورج مينديش قائمة واسعة من لاعبي برشلونة، أبرزهم جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بالإضافة إلى أنسو فاتي وبالدي ولامين يامال وجويل فرنانديز، وغيرهم من المواهب الكتالونية.