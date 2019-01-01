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كأس آسيا

خورخي بوعلام: استعدادنا للإمارات لا يختلف عن أي مباراة أخرى

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المنتخب القطري يستعد لمواجهة نظيره الإماراتي في نصف نهائي كأس آسيا
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شدد خورخي بوعلام، لاعب المنتخب القطري أن استعداد العنابي لمباراته أمام نظيره الإماراتي، لا يختلف عن الاستعداد لأي مباراة أخرى.

ويواجه المنتخب القطري نظيره الإماراتي، مساء الثلاثاء القادم، في نصف نهائي كأس آسيا، على أن يكون نصف النهائي الآخر غد الإثنين بين إيران واليابان.

وقال بوعلام في تصريحات صحفية: "لا يوجد أي تغير في استعدادنا للمباراة القادمة، نستعد بشكل طبيعي مثل أي مباراة لعبناها في البطولة".

وواصل: "الجهاز الفني والطبي، يقوم بعمل كبير من أجل تجهيز كافة اللاعبين للمواجهة، ويظهر هذا في التنوع الخطي بكل مباراة، وكذلك الجاهزية البدنية للاعبي المنتخب".

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واتم تصريحاته قائلاً: "بكل تأكيد أنا سعيد بمستوى المنتخب، طموحنا لن يقف عند الوصول إلى نصف النهائي، لدينا استراتيجية نعمل بها، وهي التعامل خطوة بخطوة حتى نحصد اللقب".

الجدير بالذكر أن المنتخب القطري، يشارك لأول مرة في تاريخه بنصف نهائي كأس آسيا.

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