خوانفران: أمتلك عرضًا برازيليًا ولا أستبعد الموافقة

خوانفران نجم فريق أتلتيكو مدريد يؤكد تلقيه عرضًا من نادي برازيلي ويكشف أنه يفكر في الموافقة عليه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد خوانفران ظهير نادي أتلتيكو مدريد الإسباني أنه لديه عرضًا من نادي برازيلي لينضم له بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خوانفران وأكد خلالها أنه لا يمانع على الإطلاق فكرة الانضمام للدوري البرازيلي واللعب في بطولات أمريكا الجنوبية.

وقال خوانفران: "لا أمانع اللعب في بطولة كوبا ليبرتادوريس، هناك عروض تأتي وتجعلك تشعر بالمفاجأة، وهناك عرض من البرازيل ربما يكون جيدًا بالنسبة لي، لكنني لا أزال أقيم الأوضاع".

ملخص ما حدث في مسيرة ماتس هوملز 🔄 😅



(🎨: @omomani) pic.twitter.com/ekOE0JJaXe — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٠ يونيو ٢٠١٩

وكان خوانفران قد أعلن مطلع الشهر الجاري أنه لن يستمر في صفوف أتلتيكو مدريد خلال الموسم المقبل وسيرحل عن الروخيبلانكوس.

ويعد صاحب الـ 34 عامًا من أهم ركائز فريق أتلتيكو مدريد خلال السنوات الماضية وحقق الكثير من البطولات والألقاب المحلية والقارية.

جدير بالذكر أن خوانفران ليس الوحيد الراحل عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم المنصرم فسيرحل كل من أنطوان جريزمان ودييجو جودين وغيرهم.