بالاتفاق مع مجلس المدينة..

استجابت إدارة ريال مدريد لشكاوى السكان بمحيط ملعب سانتياجو برنابيو، الذين عانوا طوال الشهور الماضية من الضوضاء، بعد تجديد الملعب الواقع في قلب العاصمة الإسبانية.

وحسب صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فقد قرر ريال مدريد الحد من الحفلات الموسيقية في عام 2025، لتنتهي الساعة 11:00 مساءً، وفق اتفاق مع مجلس المدينة.

وأضافت: "سيتم تطبيق هذا الإجراء على جميع العقود الجديدة التي يتم توقيعها من الآن فصاعدًا، لكن دون المساس بالفعاليات المقررة بالفعل في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2024.

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بالإضافة إلى ذلك، سيتولى نادي مدريد بعض المهام في حماية وتنظيف مناطق الحدائق في المباني المجاورة، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة المشجعين.

سيتم تنفيذ أنظمة تشغيلية جديدة لجمع النفايات، مثل وضع المزيد من الحاويات في المنطقة المجاورة، إلى جانب السيطرة الشاملة على بيع واستهلاك الكحول في الشارع.