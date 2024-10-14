بعد الخماسية المذلة.. هالاند يعتذر "عن تصرفه" ويقدم تعهدًا لجماهير النرويج!

تعرض لانتقادات عنيفة..

تعرض النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، لانتقادات عنيفة في بلاده، بعدما رفض التحدث لمراسلي وسائل الإعلام النرويجية عقب الخسارة المذلة أمام النمسا (5-1) أمس الأحد ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

وحمل هالاند شارة قيادة المنتخب النرويجي لكنه فشل في هز الشباك طوال المباراة، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل (1-1)، قبل أن ينهار الضيوف في الشوط الثاني.

ورغم الهزيمة الكبيرة، ما زال هالاند ورفاقه على رأس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع النمسا وسلوفينيا، بينما يأتي منتخب كازاخستان في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

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واعتذر هالاند عن أدائه عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلًا: "أعتذر للجميع، كان هذا خطأ كبيرًا من جانبي، في نوفمبر (التوقف المقبل) سنحصد الـ6 نقاط (في مباراتي سلوفينيا وكازاخستان)".

يشار إلى أن هالاند يحل ثانيًا في قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية "القسم الثاني" برصيد 3 أهداف بفارق هدف خلف السلوفيني بنجامين سيسكو.