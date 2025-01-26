خماسية جديدة على خطى الرجال.. سيدات برشلونة يسحقن ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

ماذا حدث؟

اكتسح فريق سيدات برشلونة غريمه ريال مدريد بخماسية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، ليتوّج باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وجاءت خماسية سيدات برشلونة عن طريق كارولين جراهام وإيفا بايور (هدفين) وباتريشيا جويجارو أليكسيا بوتياس في الدقائق 31 و37 و45+4 و63 و85.

وتأهل البارسا إلى المباراة النهائية بعدما تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في نصف النهائي، بينما فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بنتيجة 3-2.

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وحصد فريق سيدات برشلونة على جميع البطولات الموسم الماضي، حيث توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس ملكة إسبانيا وكأس السوبر.

يشار إلى أن الفوز الكبير لسيدات برشلونة، جاء بعد أسبوعين فقط من انتصار رجال البارسا على ريال مدريد أيضًا بنتيجة 5-2 في نهائي السوبر الإسباني الذي احتضنته المملكة العربية السعودية.