صداقته بلابورتا وضحكه مع نجم برشلونة .. جبهة المعارضة تنفجر ضد فلورنتينو بيريز بعد زلزال الخماسية المدمر!

صدمة كبيرة لجماهير ريال مدريد

يمر ريال مدريد بفترة صعبة حاليًا، مع تصاعد التوترات داخل النادي بعد الهزيمة الأخيرة أمام برشلونة بنتيجة (5-2) في كأس السوبر الإسباني، الأحد الماضي بملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، تقريرًا كشفت خلاله عن حالة الغليان داخل مدينة فالديبيباس، حيث يحاول أعضاء الفريق الملكي إيجاد تفسير لأسباب الأداء غير المرضي والنتائج السلبية، وتتوجه الانتقادات إلى عدة أطراف.

ويتواجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، في مرمى النيران بعد الخماسية المذلة أمام برشلونة، حيث انتقد الكثيرون أداء الفريق الجماعي وضعف مستوى اللياقة البدنية للأفراد، وهناك بعض المسؤولين الذين لا يوافقون على أسلوبه في العمل.

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ورغم ذلك يلتزم النادي بإظهار الهدوء والدعم لأنشيلوتي، لكن الانتقادات توجهت بشكل خاص نحو قلة إشراك اللاعبين الشباب وتغيير مراكز اللاعبين، مما أثار استياء البعض.

ويعتمد أنشيلوتي على طاقمه التدريبي وبعض اللاعبين الذين يحاول تحفيزهم، لكنهم لم يقدموا الدعم المطلوب في المباريات الكبيرة، حيث تلقى هزائم من ميلان وبرشلونة مرتين، بالإضافة إلى الخسارة أمام ليفربول.

وتعرض فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، أيضًا للانتقادات لعدة أسباب، أبرزها عدم التحرك في سوق الانتقالات رغم الإصابات، خاصة في خط الدفاع الذي يعتبره البعض غير مناسب للمستوى المطلوب.

وبعيدًا عن الجانب الرياضي، وجد الرئيس معارضة من بعض الجماهير لتصرفاته الأخيرة مع الخصم (برشلونة)، منها عدم اعتراضه على تسجيل داني أولمو، وصداقته مع جوان لابورتا، والضحك مع روبرت ليفاندوفسكي بعد خسارة كأس السوبر، حيث توقعوا رد فعل أكثر صرامة على ما حدث مؤخرًا بين الكيانين، وخاصة بعد الكشف عن قضية مدفوعات نيجريرا.

وأشار التقرير، إلى أن لاعبي ريال مدريد أيضًا ليسوا بمنأى عن الانتقادات، حيث تم التشكيك في قدراته بعض اللاعبين على الوصول إلى المستوى الذي يطلبه ريال مدريد، وأبرزهم أوريلين تشواميني ولوكاس فاسكيز الأكثر تعرضًا للانتقاد.