بعد خماسية برشلونة.. ريال مدريد يرفض طلب أنشيلوتي "المكرر"

ما خطة الميرنجي؟

يتواصل الجدل داخل أروقة ريال مدريد حول دخول سوق الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تعزيز صفوف الفريق في المنافسة على الألقاب.

وخسر ريال مدريد كأس السوبر الإسباني، يوم الأحد الماضي، بهزيمة ساحقة أمام برشلونة (5-2) في المباراة النهائية.

وقدم لوكاس فاسكيز أداءً متواضعًا للغاية في المباراة، ما فتح الباب من جديد للمطالبات بظهير أيمن في ميركاتو الشتاء (الجاري).

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وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي طلب -بعد إصابة داني كارباخال- ضم ظهير أيمن جديد في النصف الثاني من الموسم، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وأوضحت: "بعد خماسية برشلونة، يعتبر الطاقم التدريبي أن التوقيع مع ظهير أيمن بشكل فوري أصبح أمرًا ضروريًا".

وأشارت إلى أن النادي قد يرفع عرضه لضم ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول (لا يرجح أن يقبل النادي الإنجليزي) أو التفكير في خيارات أخرى مثل "خوانلو سانشيز (إشبيلية) أو أليكس خيمينيز (ميلان)".

لكن شبكة "ريليفو" الإسبانية، أنهت أي حديث عن الصفقة المحتملة، مؤكدة أن "ريال مدريد لن يتعاقد مع أي لاعب. لوكاس فاسكيز وفيدي فالفيردي وأسينسيو هم خيارات أنشيلوتي في مركز الظهير الأيمن حتى نهاية الموسم".