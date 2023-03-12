رغم خماسية بايرن .. أوجسبورج ينال من "ثلاثية" باريس الهجومية!

أوجسبورج يسخر من ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان "ميسي ومبابي ونيمار"

لا شيء أفضل من تجنب الانتقاد سوى قلب الآية والبحث عمن يستحق السخرية أكثر؛ ربما هذا هو ما يقتنع به مسؤولو السوشيال ميديا في نادي أوجسبورج الألماني الذين علقوا على هزيمتهم من بايرن ميونخ بالسخرية من باريس سان جيرمان.

وتغلب بايرن ميونخ، أمس السبت، في الدوري الألماني على ضيفه أوجسبورج 5-3 في نفس الملعب الذي شهد فوزهم قبل أيام على ضيفهم باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2-0 وصعودهم لربع النهائي بمجموع المباراتين 3-0.

ونشر الحساب الرسمي لأوجسبورج على تويتر صورة لثلاثي هجوم باريس "ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار" ووضعوا بجوارها صفر مع صورة تحتها لمهاجم أوجسبورج، ميرجيم بيريشا، الذي سجل هدفين في بايرن وبجواره الرقم 3 وكتبوا تعليقًا على الصورة كلها "على الرغم من الخسارة لكن ما زال بإمكاننا النظر للإيجابيات" في إشارة لعدد الأهداف الذي سجلوها بشباك بايرن.

وافتخر أوجسبورج صاحب المركز الثالث عشر في البوندسليجا بتسجيل 3 أهداف في شباك بايرن بينما فشل باريس بكتيبة نجومه في هز شباك بايرن في المباراتي الذهاب والإياب.