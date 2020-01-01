خماسية باريس تصلح الأمور بين نيمار وديلور

بعد تصريحات أندي ديلور المهاجمة لنيمار، الأمور تنصلح بين اللاعبين عقب مواجهة اليوم بين باريس سان جيرمان ومونبلييه.

شهدت مباراة اليوم بين باريس سان جيرمان ومونبلييه مصالحة بين اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الباريسي ونظيره الجزائري أندي ديلور لاعب الضيوف.

جاء هذا عقب فترة من التوتر في العلاقة بين اللاعبين، كانت قد بدأت بعد مباراة الذهاب بينهما عندما هاجم ديلور تصرفات نيمار داخل وخارج الملعب.

وظهر اللاعب اليوم مع نيمار في غرف الملابس، ونشر ديلور صورة له مع البرازيلي عقب حسابه الرسمي على موقع نشر الصور الشهير "إنستجرام".

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وكان ديلور قد قال عن نيمار بعد لقاء الدور الأول: "لقد فازوا بثلاثة أهداف لهدف وحيد على ملعبنا، وهو سجل هدفًا رائعًا وكل ذلك لا بأس به".

وأضاف: "مشكلتي معه هي تصرفاته، لا يجب أن يتعامل بذلك الشكل وهذا الأسلوب، أخبرته ذلك وكان من الهام بالنسبة لي أن أقوله له بشكل شخصي".

وأكمل: "حتى زلاتان إبراهيموفيتش بكل التصريحات المثيرة للجدل الخاصة به دومًا ما كان يحترم الجميع داخل الملعب ولم يقم بتلك الأمور".

جدير بالذكر أن مواجهة اليوم كانت قد شهدت فوز باريس سان جيرمان بخمسة أهداف نظيفة وتأكيد صدارته برصيد 53 نقطة.