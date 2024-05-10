"خماسية الاتفاق تعود لأزمة منذ 6 شهور" .. مدرب الاتحاد يفتح قلبه ويعتذر!

مدرب الاتحاد يتحدث بعد الخسارة بخماسية أمام الاتفاق

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قدم الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، اعتذارًا لجماهير العميد، عقب الخسارة القاسية أمام الاتفاق بخماسية، كاشفًا عن أزمته مع الفريق، والتي يعاني منها منذ شهور.

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الاتحاد قدم عرضًا كارثيًا وخسر أمام الاتفاق بنتيجة (0-5)، في مباراة الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي، التي شهدت ختام منافسات العميد على ملعب الجوهرة المشعة، في وداع حزين للبرازيلي رومارينيو الذي يستعد لمغادرة قلعة العميد في الصيف، بعد 6 سنوات.

وقال جاياردو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه لا يستطيع إيجاد التشكيل المثالي للاتحاد منذ 6 شهور، ويلعب دومًا حسب اللاعبين المتاحين، فيما أكد أنه لن يبحث عن الأعذار، وأن الفريق يمر بموقف صعب، ليس من اليوم فقط، ولكن منذ بداية العام.

وأضاف الأرجنتيني "أعتذر من جماهير الاتحاد، على هذا الإحباط الكبير الذي نعيشه، لا نزال بحاجة للمزيد من العمل، واللاعبون حاولوا بذل قصارى جهدهم، ولكن الخصم كان أقوى".

ونوه جاياردو بأن المسؤولية الحالية تقتضي التفكير في كيفية إنهاء الاتحاد للموسم، ثم سيتم طرح الكثير من الأشياء، في إشارة إلى الملفات التي سيتم فتحها، والتي قد تتعلق بمستقبله شخصيًا مع الفريق.

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وتجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة من 31 مباراة، لتصبح مهمته صعبة في احتلال أحد المركزين الثالث أو الرابع، المؤهلين للبطولات الآسيوية في الموسم المقبل، وذلك بعدما خرج العميد خالي الوفاض من جميع البطولات هذا الموسم.

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