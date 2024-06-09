Al Nassr fansGetty Images
أحمد رفعت

"خليه يتوج بروشن أول" .. الدوري الإيطالي يُحرج مشجع نصراوي!

النصرالدوري الإيطالي الدرجة الأولىثقافةدوري روشن السعودي

المشجع النصراوي أصبح في وضع لا يُحسد عليه!

وقع مشجع نصراوي في موقف مُحرج من جانب الدوري الإيطالي، بعد أن حاول أن قام الأخير "بالطقطقة" عليه بسبب عدم قدرته على التتويج بدوري روشن السعودي.

وحل نادي النصر في المركز الثاني بترتيب دوري روشن السعودي، خلف الهلال الذي نجح في التتويج باللقب دون تلقي أي هزيمة.

ونشر حساب الدوري الإيطالي على منصة "تيك توك" فيديو يُظهر فيه سرعة أحد لاعبي الدوري، وقدرته على قطع الكرة بطريقة كوميدية.

@seriea_ar

السرعة القصوى مطلوبة 🏃‍♂️ #tiktokfootball #sportsontiktok #الدوري_الايطالي

♬ افقع ابو داحم - محمد

ورد مشجع نصراوي على الفيديو قائلًا: "النصر بل راحة يجيب الدوري الإيطالي"، ليرد عليه حساب الدوري الإيطالي: "خليه يجيب الدوري السعودي أول".

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ولقى رد الدوري الإيطالي على المشجع النصراوي إعجابًا كبيرًا، بعدما نجح في رد السخرية للمشجع بتعليق أقوى!

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