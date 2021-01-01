خليلوزيتش يرفض طلب تشيلسي وإنتر بخصوص حكيمي وزياش

المغرب تأهل لأمم إفريقيا

علق وحيد خليلوزيتش، مدرب المغرب، على قرار بعض الأندية طلب لاعبيها من المنتخب الوطني بعد ضمان العبور رسمياً لأمم إفريقيا المقبلة

المغرب تأهل رسمياً للبطولة التي ستقام العام المقبل في الكاميرون حتى قبل اللقاء الماضي الذي انتهى بالتعادل السلبي مع موريتانيا.

وقالت "المنتخب" إن تشيلسي وإنتر تقدما بطلب للاتحاد المغربي باستعادة حكيم زياش وأشرف حكيمي وعدم مشاركتهما في مباراة بوروندي المقبلة.

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وأضاف التقرير أن المدير الفني خليلوزيتش رفض طلب الناديين وأصر على استمرار اللاعبين في صفوف المنتخب المغربي.

وتحدث خليلوزيتش في وقتٍ سابق عن قضية تمثيل لاعبيه للمنتخب ورفض الأندية تلبية الاستدعاء بحجة الإصابة أو فيروس كورونا. طالع هنا.

وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم الحرية للأندية في رفض السماح للاعبيها بالسفر وتمثيل منتخبات بلادها في التوقف الدولي الحالي بسبب ظروف وباء كورونا.

ويخوض تشيلسي الأسبوع المقبل مباراتين، واحدة لحساب الدوري وأخرى بدوري الأبطال، بينما يملك إنتر مقابلتين بالسيري آ.