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كأس آسيا

الإصابة تُنهي مشوار خليفة مبارك في كأس آسيا

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ضربة جديدة لمنتخب الإمارات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجهاز الطبي لمنتخب الإمارات انتهاء مشوار المدافع خليفة مبارك في كأس آسيا 2019 إثر الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة قيرغستان.

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وغادر مدافع المنتخب الإماراتي المباراة في شوطها الأول بعد تعرضه لإصابة بالغة، وقد أثبتت الفحوصات الطبية عقب اللقاء تعرضه لكسر في قدمه مما يعني نهاية مشواره في البطولة القارية المقامة على أرض وطنه.

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ونجح المنتخب الأبيض في التأهل لربع نهائي البطولة حيث سيواجه أستراليا، بعدما تمكن من هزم قيرغستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الأشواط الإضافية من مباراة دور الـ16 التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2.

يُذكر أن المدافع صاحب الـ25 عامًا خاض جميع مباريات الإمارات في البطولة، مما يجعله خسارة بالغة للفريق خاصة في مباراته الصعبة ضد حامل لقب النسخة السابقة من البطولة.

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