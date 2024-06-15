خليفة كروس "الهولندي" عن الانتقال لريال مدريد: أشعر بالتعب وعدم الارتياح!

كشف عن صفات الفريق الذي يريد الانتقال له

منذ إعلان توني كروس اعتزاله ورحيل عن ريال مدريد، ظهر اسم جوي فيرمان لاعب وسط آيندهوفن، كأحد أهم الأسماء المرشحة لخلافته في سانتياجو برنابيو.

السبب الوحيد وراء ذلك، هو أن خصائصه كلاعب قد تكون متشابهة إلى حد ما مع كروس، ولكن ما مدى حقيقة هذه الأنباء؟

فيرمان رد بنفسه في تصريحات لصحيفة "دي تليخراف" الهولندية قائلًا:"قد أكون سعيدًا بحقيقة أنهم وضعوا اسمي مع ريال مدريد، ولكني أشعر بعدم الارتياح في نفس الوقت لأنها كذبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف:"أشعر بالتعب وعدم الراحة على حد سواء، لأنه يجب علي أن أجيب باستمرار على هذا السؤال، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي شيء على الإطلاق، وهذا يحدث لأن أحد الأشخاص على شاشة التلفزيون قال إنني سأتأقلم جيدًا هناك والصحف الإسبانية كتبت شيئًا ما".

وأوضح:"قد يناسبني الوضع هنا، ولكن مهلًا، إنه ريال مدريد، يجب النظر للاعبين الذين لديهم في التشكيلة الأساسية".

وفي نهاية حديثه قال فيرمان المرتبط بعقد مع آيندهوفن حتى عام 2026، إنه يفضل الانتقال إلى فريق يجيد الاستحواذ على الكرة في حالة رحيله عن النادي الهولندي.

جدير بالذكر أن صاحب الـ25 سنة متواجد ضمن قائمة المدرب رونالد كومان للمشاركة مع منتخب هولندا 2024، ويطمح في مواصلة مستوياته بالبطولة مميزة لتحويل الحديث عن الانتقال لفريق كبير إلى حقيقة.