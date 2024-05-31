"خليفة بوسكيتس" يرفض عرض آرسنال الرسمي من أجل ريال مدريد وبرشلونة

سيكون على أرتيتا البحث عن هدف آخر

قرر لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي، توجيه ضربة قوية إلى آرسنال، برفض الانتقال للنادي الإنجليزي بسبب تفضيله الانضمام لريال مدريد وبرشلونة.

الدولي الإسباني البالغ من العمر 25 سنة أطلق عليه لقب "خليفة سيرجيو بوسكيتس"، بسبب تألقه المٌلفت مع ريال سوسييداد وتشابه أسلوبه مع نجم برشلونة السابق، مما لفت أنظار آرسنال وبايرن ميونخ نحوه، بالإضافة إلى عدة فرق أخرى.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن المحاولة الأولى الرسمية لضم زوبيميندي هذا الصيف كانت من آرسنال، وذلك لرغبة المدرب ميكيل أرتيتا في تدعيم خط وسط فريقه، بعد رحيل محمد النني واقتراب مغادرة توماس بارتي للنادي اللندني.

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ولكن الصدمة جاءت في رفض زوبيميندي لهذه الفكرة تمامًا، رغم استعداد آرسنال لدفع الشرط الجزائي في عقده، والذي تبلغ قيمته 60 مليون يورو.

ويزعم التقرير أن الدولي الإسباني لن يفكر في مغادرة سوسييداد، إلا إذا حاول ريال مدريد أو برشلونة ضمه، رغم عدم وجود أي أنباء حول اهتمامهما بالتعاقد معه في الوقت الحالي، حيث سبق أن كان هدفًا للنادي الكتالوني خلال فترة المدرب تشافي هيرنانديز، ولكن هذا الاهتمام هدأ تمامًا.

يذكر أن زوبيميندي الذي يستعد لخوض يورو 2024 مع منتخب إسبانيا، ظهر في 45 مباراة مع ريال سوسييداد خلال موسم 2023/2024، ونجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفًا وحيدًا بكل البطولات.