"خليفة بنزيما" يفجر انقسامًا في ريال مدريد.. ويهدد حلم مبابي!

طريقة لعبه والمطالب المادية يحسمان الصفقة!

تسود حالة من الانقسام داخل أروقة نادي ريال مدريد، فيما يتعلق بالصفقة الكبرى التي ينوي النادي إبرامها خلال الصيف المقبل.

وأغلق ريال مدريد كل الاحتمالات بشأن التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يستجمع كل قدراته المادية من أجل صفقة صيفية ضخمة تتعلق بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، والذي ينتهي عقده في حديقة الأمراء بنهاية الموسم الجاري.

لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو"، نقلت تقريرًا عن برنامج "Football Transfers"، والذي يؤكد وجود انقسام داخلي في النادي الملكي بشأن هذه الصفقة، خصوصًا بعد ظهور فريق لا يؤيد ضم مبابي، ويريد الاستعاضة عنه بالمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي تألق خلال الموسمين الأخيرين مع نابولي.

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وأشار التقرير إلى أن مبابي يرغب في الانضمام إلى قلعة سانتياجو برنابيو خلال الصيف المقبل، ولكن إذا فاز الفريق الذي يدعم المهاجم النيجيري القادم من نابولي، فإن حلم كيليان سينتهي.

وأوضح أن ذوي الخبرة في ريال مدريد، يرون أن أوسيمين هو خيار أفضل للنادي الملكي لأن أسلوبه يشبه أسلوب المهاجم الفرنسي السابق كريم بنزيما بشكل أكبر ولأنه سيتلاءم بشكل أفضل مع طريقة لعب الفريق، ويعتقدون أيضًا أن مطالب مبابي المالية مبالغ فيها.