خليفة أسطورة | الثنيان والدوسري .. أين التورنيدو من الفيلسوف الآن؟

مع تغير الأجيال في عالم كرة القدم، هناك في كل جيل نجم تتعلق به الجماهير وتحبه، منذ أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وحتى أن يُلعن اعتزاله، وبعد ذلك يتم تشبيهه بلاعب آخر في الجيل الذي يليه، وقد يُعلن هذا النجم عن خليفته بالملاعب.

وعشاق كرة القدم دائمًا ما يحبون العودة إلى الماضي، والتحدث عن أساطير شاهدوها في الملاعب، أو حتى مجرد سمعوا عنها وعن ما قدموه لأنديتهم ومنتخبات بلادهم.

موقع "جول" يقدم لكم سلسلة جديدة، نستعرض فيها معكم ما قدمه أحد الأساطير، ونقارنه باللاعب الذي وقع الاختيار عليه ليكون خليفته في الملاعب وما وصل له..

وفي الحلقة الأولى وقع اختيارنا على الأسطورة يوسف الثنيان، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، والذي اختار في وقت سابق سالم الدوسري لاعب الزعيم الحالي ليكون خليفته في الملاعب، فما الذي وصل له الأخير وهل تفوق على الثنيان؟

يوسف الثنيان الفيلسوف الفنان

وصفه ماجد عبد الله مهاجم نادي النصر، بأنه لاعب أسطوري ولن يأتي لاعب يمتلك نفس مهاراته إلا إذا كان خارقًا، يوسف الثنيان الأسطورة الخالدة في تاريخ الهلال والكرة السعودية..

الثنيان المُلقب بالفيلسوف، بدأ مسيرته مع نادي الهلال عام 1981 في صفوف الناشئين، ثم الشباب عام 1983، وبعدما قدم مستوى مميز وأثبت أنه يمتلك قدرات كبيرة، تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1984.

السبب في تصعيد الثنيان إلى الفريق الأول كان قيادته لفريق الشباب بالهلال، للتتويج ببطولة المملكة لدرجة الشباب، بعد أن سجل هدف انتصار الزعيم على الاتحاد، في أول موسم له مع الشباب، ليتم اتخاذ قرارًا بتصعيده.

حقق الثنيان مع الهلال 24 لقبًا، أبرزهم 7 بطولات دوري سعودي وكأس الملك السعودي مرتين، وكأس ولي العهد مرتين، وكأس الاتحاد السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين وكأس الكؤوس الآسيوية مرة وكأس السوبر الآسيوي مرة، وغيرها من البطولات.

AFC Asian Cup Twitter

وأما عن المنتخب، فحقق الثنيان كأس آسيا مرتين عامي 1988 و1996، وبطولة كأس العرب مرة واحدة عام 1998، بالإضافة للتأهل إلى كأس العالم 1998.

سجل الثنيان مع الهلال 228 هدفًا في مسيرته، بينما مع المنتخب السعودي لعب 80 مباراة وسجل 20 هدفًا، أولها كان في مرمى ويلز في مباراة ودية، وآخرها في مرمى البحرين عام 1998 في بطولة كأس الخليج.

وبعد مسيرة طويلة، قرر الثنيان اعتزال كرة القدم منتصف عام 2002-2003 مضطرًا، بسبب مرض والدته وحرصه على السفر معها للخارج من أجل تلقي العلاج.

وخلال تصريح تلفزيوني عبر قناة "SBC" السعودية، أكد الثنيان على أنه يرى في سالم الدوسري نجم الهلال الحالي، هو خليفته في الملاعب، فأين وصل الآن الدوسري؟

التورنيدو سالم الدوسري

الحقيقة أن يوسف الثنيان أصاب الاختيار، لأن سالم الدوسري هو اللاعب الأبرز والأهم الآن بين اللاعبين السعوديين، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات كبيرة.

منذ بداياته في عالم الساحرة المستديرة، ويعشق سالم الدوسري التطور دائمًا، حيث بدأ مع شباب نادي الشباب، ولكنه لم يسجل فلم يستسلم وانضم إلى العديد من الأكاديميات أبرزها برشلونة والفيصلي، ولعب مع النصر يومًا واحدًا فقط، حتى انضم إلى الهلال.

الدوسري استطاع أن يفرض نفسه خلال تواجده في صفوف الشباب والأولمبي، ليتم تصعيده ويشارك في أول مباراة له أمام النصر، ويسجل هدفًا في انتصار الزعيم بثلاثة أهداف دون رد، لتكون أفضل انطلاقة لأي لاعب شاب.

لن نتحدث كثيرًا عن البطولات والإنجازات التي حققها الدوسري مع الهلال أو المنتخب السعودي، لأنه مازال لديه الوقت لتحقيق المزيد منها، ومقارنتها مع الثنيان سيكون ظلمًا له.

ولكن ما أريد أن أؤكد عليه أن الدوسري يسير بخطى ثابتة، لكي يكون واحدًا من أساطير نادي الهلال والكرة السعودية عبر التاريخ، لما يقدمه من مستويات كبيرة وقدرات رائعة.

حتى الآن حقق الدوسري مع الهلال 15 بطولة، بين 4 دوري سعودي و 2 دوري أبطال آسيا، و3 كأس ولي العهد ومثلهم كأس خادم الحرمين الشريفين، و3 أيضًا كأس السوبر السعودي.

الدوسري حقق الكثير من الإنجازات مع المنتخب السعودي، حيث شارك معه في حولي 60 مباراة في مختلف البطولات، سجل فيهم تقريبًا 15 هدفًا.

محطات كثيرة مر بها الدوسري، كان أبرزها احترافه في نادي فياريال الإسباني لمدة 6 أشهر، والتي قدم فيها مستويات رائعة، دفع مسؤولي النادي الإسباني للتمسك به، ولكن رغبة الهلال في عودته كانت أقوى ليستمر مع الزعيم.

الثنيان اختار الدوسري ليكون خليفته في الملاعب، وأصاب في اختياره بعد الذي يقدمه الدوسري، ليصبح في مقدمة أفضل اللاعبين السعوديين خلال الوقت الحالي، إن لم يكن أفضلهم.

اقرأ أيضًا ..

فيديو | سالم الدوسري يتحدى كورونا ويطلب الدعاء

لاعب الشارقة: أحب سالم الدوسري، وأتواصل مع تاليسكا

كورونا تحرم الهلال من أهم اللاعبين قبل ديربي الشباب