"خلوه لناديكم" .. الفتح يرد على مطالب التحرك لشراء ظهير ريال مدريد!

جمهور ريال مدريد يريد التخلص من الظهير الفرنسي في أسرع وقت ممكن..

يبدو أن جمهور نادي ريال مدريد الإسباني قد سئم من كثرة إصابات الفرنسي فيرلان ميندي الظهير الأيسر للفريق، وبدأ يطالب الأندية السعودية بالتحرك للتعاقد معه.

ميندي تعرض لإصابة جديدة خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت فجر الأحد في الولايات المتحدة ضمن جولة أبطال كرة القدم، وخسرها الفريق الملكي بثلاثية نظيفة.

الظهير الفرنسي اضطر للخروج من الملعب في الدقيقة 45 بسبب الإصابة، ودخل فران جارسيا الوافد الجديد إلى ريال مدريد بدلًا منه.

أحد جماهير ريال مدريد قام بنشر تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى جميع أندية الدوري السعودي، وطالبهم بالتحرك لضم ميندي، بوصفه "أفضل لاعب".

حساب نادي الفتح باللغة الإنجليزية، الذي كان واحدًا من بين الحسابات التي تمت الإشارة إليها في تغريدة المشجع المدريدي، قرر الرد وكتب: "شكرًا، لكن احتفظوا به في فريقكم".

يذكر أن ميندي شارك في 28 مباراة فقط مع ريال مدريد خلال منافسات موسم 2022-2023، وتعرض لأكثر من إصابة آخرها الإصابة في عضلات الساق في فبراير الماضي، أبعدته حتى شهر مايو، حيث عاد في الأسابيع الأخيرة من الموسم.