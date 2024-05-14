"خلوها بلاش!" .. إعلامي غاضب بسبب الوضع قبل ديربي النصر والهلال

هل فقد ديربي الرياض قيمته؟

SHAHID

تسبب الوضع الحالي لدوري روشن السعودي في غضب الإعلامي الرياضي محمد الدويش قبل ديربي الرياض بين النصر والهلال.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

العالمي من المقرر أن يستضيف الزعيم في 17 من مايو الجاري، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن، على استاد الأول بارك.

هذه المباراة هي مجرد تحصيل حاصل كون الموج الأزرق قد حسم اللقب لصالحه بالفعل منذ الجولة الـ31، فيما ضمن العالمي المركز الثاني.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هذا الوضع وحسم اللقب قبل نهاية الموسم بثلاث جولات هو ما أغضب الدويش، الذي اتهم المسؤولين بجعلها مباراة "بلا قيمة" كونها فقد أهميتها في أعين القنوات العالمية مع حسم اللقب قبل الجولة الأخيرة على عكس ما يحدث في الدوريات الكبرى كالإنجليزي.

وكتب الدويش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "لا متابعة عالمية لمباراة النصر والهلال الدورية، المباراة أصبحت كأنها ودية.. قد يلعبها الفريقان بالرديف وقد يغيب عنها الجمهور .. خلوها بلاش .. هذا أقوى دليل على قوة دوري 2024!".

وأضاف: "لا يكثر زعمكم فالنسخة القوية من أي دوري هي نسخة المنافسة حتى آخر صافرة كما هو الدوري الإنجليزي .. الدوري الإسباني أو الإيطالي تضعف نسخته إذا انفرد فريق بصدارته وأصبح بلا منافس .. يفقد إثارته وتقل متابعته كما هو الدوري الألماني والفرنسي".

يذكر أن الزعيم حسم الدوري لصالحه بعدما وصل للنقطة 89، فيما في رصيد العالمي 77 نقطة.

SHAHID