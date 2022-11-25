"خلل في النظام" يطير بجماهير ويلز لحضور مواجهة إيران في دبي!

مباراة حاسمة لجاريث بيل ورفاقه

خسرت مجموعة من جماهير منتخب ويلز، فرصة الاستمتاع بمشاهدة مواجهة بلادهم مع إيران في كأس العالم بسبب "خلل في النظام".

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت إن العشرات غابوا عن المباراة الحاسمة لبلادهم في المونديال التي تقام اليوم، الجمعة، بعد أن أدى هذا الخلل إلى ذهابهم لمطار دبي بدلًا من قطر.

وتم إخبار ما لا يقل عن 80 من مشجعي ويلز بأنهم لا يستطيعون دخول قطر، بسبب مشكلة في تطبيق "هيا" الذي يعمل بمثابة تأشيرة إلى دخول البلاد لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وهو ما تسبب في توجههم إلى دبي بدلًا من الدوحة، لتضيع عليهم الفرصة لمشاهدة جاريث بيل ورفاقه في محاولة تأمين بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

جدير بالذكر أن ويلز تعادلت في مباراتها الأولى بكأس العالم أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدف كل منهما، وتلعب أمام إنجلترا بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.