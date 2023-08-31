خلاف روبياليس يُلقي بظلاله على قرعة دوري أبطال أوروبا .. ووالدته تُنقل إلى المستشفى

موقف روبياليس من دوري أبطال أوروبا.

يواجه عالم كرة القدم مؤخرًا قضية تقبيل لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لنجمة برشلونة ومنتخب لاروخا جيني هيرموسو في كأس العالم للسيدات.

روبياليس، الذي رفض الاستقالة من منصبه في الاتحاد الإسباني لكرة القدم على الرغم من الإدانة واسعة النطاق والنقص الملحوظ في الدعم المحلي، لن يكون حاضرًا في مونت كارلو بسبب إيقافه لكنه سيظل رسميًا في منصبه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن بين الفائزين المحتملين بالجوائز في الحفل مدرب منتخب إسبانيا للسيدات، خورخي فيلدا، الذي دعمه روبياليس العام الماضي بعد أن وقع 15 من لاعبي فريقه خطابًا بعد قولهم إنهم لم يعودوا يريدون اللعب معه، حيث تم إدراجه في القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب للسيدات.

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ولم يكن موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مختلفًا بشأن أحد كبار الشخصيات فيه، وهو روبياليس كونه أحد نواب الرئيس الخمسة الذين يعملون تحت قيادة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفيرين.

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وحرص الاتحاد الأوروبي على ترك الحكم على هذه القضية لنظيره "الفيفا"، وهو الموقف الذي أوضحه تشيفيرين في مقابلة يوم الأربعاء مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال تشيفرين في تصريحات صحفية: "ما فعله كان غير مناسب، نحن جميعا نعرف ذلك آمل أن يعرف أنه كان غير مناسب هذا يكفي في الوقت الحالي لأن الهيئات التأديبية المستقلة هي التي ستقرر”.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يتخذ إجراءً خاصًا به، قال تشيفيرين: "لقد تم إيقافه عن جميع وظائفه، في كل مكان ليست هناك حاجة للقيام بذلك مرتين".

ومن جانب آخر، تم نقل والدة روبياليس إلى المستشفى، وفقًا لكاهن أبرشية الكنيسة حيث بدأت أنجيليس بيجار إضرابها عن الطعام احتجاجًا على ما تعتبره معاملة غير عادلة لابنها.

وقال القس للصحفيين: "السبب هو الحرارة وكل شيء آخر، كانت قدميها متورمتين وكانت متعبة. وكانت أيضًا قلقة." كما أكد أيضًا أن والدة روبياليس لن تعود إلى الكنيسة.