خلافات عميقة .. تشافي هيرنانديز السبب الأول في رحيل ماتيو أليماني عن برشلونة!

خلافات عميقة في طريقة الإدارة كانت دافعًا رئيسيًا لرحيل أليماني عن برشلونة.

يواصل نادي برشلونة الإسباني عملية إعادة تنظيم الهيكل الإداري بعد الإعلان عن رحيل ماتيو أليماني مدير كرة القدم بنهاية الموسم الحالي.

ورغم كشف صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ستة أسباب دفعت أليماني لاتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة، إلا أن هناك المزيد من التفاصيل حول الأسباب الكامنة وراء هذا الخروج المفاجئ.

الصحفي الإسباني جوان فونتيس كشف عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن خلافًا نشب بين تشافي هيرنانديز وأليماني كان أحد أبرز الأسباب التي قادت إلى رحيل الأخير.

فونتيس أكد أن أليماني أراد التخلص من جوردي ألبا الصيف الماضي، وتوصل إلى اتفاق مع إنتر الإيطالي دون إخبار اللاعب، لكن تشافي كان من رفض ذلك الاقتراح، رغم عدم اعتماده بشكل كامل على الظهير المخضرم.

وبالعودة إلى فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، استمر التوتر بين تشافي وأليماني، بعدما علق مدرب "البلوجرانا" على مفاوضات إعارة بابلو توري إلى قادش علنًا، وهو ما عطل عمل المدير الرياضي.

وحسب التقرير، فإن تشافي تجاهل أليماني في أكثر من مناسبة، وذهب مباشرة للتحدث مع جوان لابورتا رئيس النادي بشأن بعض القضايا، أبرزها قضية الفرنسي عثمان ديمبيلي في النصف الثاني من موسم 2021-22.

أليماني طلب حينها علنًا من الفرنسي مغادرة النادي أو التوقيع على عقد جديد، وأراد أن يجلس اللاعب في المدرجات حتى نهاية الموسم الماضي إذا لم يجدد عقده، لكن تشافي رحب بعودة اللاعب إلى المباريات، مما أحبط استراتيجية أليماني.

ويبدو أن الخلافات بين تشافي وأليماني كانت عميقة للغاية واتسعت الهوة أكثر وأكثر بين الثنائي، مما أدى إلى قرار الأخير بالرحيل بنهاية الموسم الحالي.