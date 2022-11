بهدف الانتقام من سواريز.. كيف بنت غانا تشكيلتها النارية في كأس العالم؟

من يستطيع نسيان تاريخ النجوم السوداء في كافة المحافل، منتخب غانا هو أحد أقوى المنتخبات الإفريقية عبر التاريخ، وله في كأس العالم ذكريات عديدة.

الذكرى الأكثر قربًا هي في مونديال 2010 الذي كان "البلاك ستارز" على وشك أن يصلوا إلى دوره نصف النهائي حينما تعادلوا مع أوروجواي وأهدروا ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة قبل أن تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح ويحسمها رفاق لويس سواريز.

الأخير كان بطل واحدة من لقطات عدم الروح الرياضية التي لا تنسى في تاريخ كؤوس العالم حين تصدى للكرة بيديه وطرد من الملعب واحتفل سعيدًا بإهدار جيان أسامواه لركلة الجزاء التي حزنت عليها كل قارة إفريقيا.

ولكن غانا تريد أن تعوض ما فاتها، خصوصًا وأن أوروجواي تحديدًا توجد معها في المجموعة الثامنة برفقة كل من البرتغال وكوريا الجنوبية.

ولذلك تخطط غانا لبناء جيل ذهبي جديد سواء بالحفاظ على نجوم المنتخب من الجيل السابق أمثال جوردان وأندريه أيو وتوماس بارتي، وتدعيم نجوم حاليين من أمثال أمارتي، والخطوة التي قامت بها غانا مؤخرًا بكل إصرار، هي حسم مصير اللاعبين ذوي الأصول الغانية في دوريات العالم الكبرى وضمان تمثيلهم للنجوم السوداء.

لقد ضمت غانا كتيبة متكاملة من اللاعبين الجدد الذين يستطيعون تمثيلها لأول مرة في بطولة رسمية، بعد فترات من تمثيل منتخبات أخرى، أو عدم اللعب الدولي، نظرة إلى قائمة غانا الحالية لكأس العالم ستخبرك أن التشكيلة باتت مرعبة بحق!.

آخر حلقة في هذه الخطط وربما أكثرها قوة، تمثل في إعلان اللاعب الإسباني الغاني إنياكي ويليامز تمثيل منتخب غانا في مونديال 2022 بقطر، بعد أن خاض مباراة دولية واحدة بقميص منتخب لا روخا في عام 2016، لم تكن كافية بالتأكيد لإرضاء شغفه الدولي وتحقيق حلم لعب كأس العالم.

ويليامز المولود لأبوين غانيين يعد من أهم لاعبي أتلتيك بيلباو عبر التاريخ، ولذلك فإن أسطورته مرشحة للاكتمال في الفريق الباسكي، وهو الذي يبلغ من العمر 28 عامًا.

كانت الخطط قوية لإضافة أخيه نيكو ويليامز إلى منتخب غانا وبشكل أكثر سهولة من ويليامز لأنه لم يخض مباراة دولية مع لا روخا، لكنه قرر الانصياع لخطط لويس إنريكي.

قوانين "فيفا" باتت تسمح للاعبين الذين لم يخوضوا أكثر من مباراة ودية واحدة مع منتخبات بلادهم بالتحول إلى تمثيلك منتخبات بلادهم الأصلية، واستغلت غانا هذا الأمر بقوة.

غانا أيضًا استقطبت محمد ساليسو بشكل رسمي بعد رفضه الاستدعاء الدولي في أكثر من مناسبة، رئيس الاتحاد الغاني لكرة القدم كيرت إدوين سيموين أوكراكو، أكد أن مدافع ساوثهامتون الإنجليزي سيدعم تشكيلة "البلاك ستارز" في المونديال وهو ما أكدته قائمة البلاك ستارز بالفعل!.

ليس ساليسو التدعيم الوحيد في خط الدفاع، بل إن غانا ضمنت تمثيل طارق لامبتي نجم برايتون أند هوف ألبيون وظهيره الأيمن لها في المونديال،

ناشئ تشيلسي مثل الفئات السنية الأدنى لمنتخب إنجلترا، ولكنه قرر تمثيل منتخب غانا الأول طمعًا في فرصة بالمونديال وهو اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا.

الأمر لا يتعلق فقط باللاعبين الذين استدعوا لقائمة كأس العالم، لقد تم حسم مصير لاعبين آخرين لم يستدعوا وباتوا في الخطط الغانية رسميًا.

مدافع قوي آخر ضمنت غانا ولاءه وهو ستيفان أمبروسيس لاعب هامبورج الألماني البالغ من العمر 23 عامًا والذي مثل منتخب ألمانيا للشباب في مباراة وحيدة.

تكمل غانا خط دفاعها للمستقبل بمدافع من البوندسليجا، تتمثل في باتريك فايفر لاعب نادي دارمشتات الألماني المولود في ألمانيا من أصول غانية.

قائمة غانا في كأس العالم 2022: من انضم ومن غاب؟

نتحدث أيضًا عن مهاجم واعد للغاية سيضاف إلى التدعيم الذي أجرته غانا بالأخوين ويليامز، ويتمثل في لاعب آخر من هامبورج، هو رانسفورد يبواه كونيجسدورفر، والبالغ من العمر 20 عامًا، والناشط في مركز رأس الحربة.

وسبق لكونيجسدورفر تمثيل منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا في مباراة وحيدة ولكنه اختار تمثيل غانا في هذا الوقت من مسيرته الكروية طمعًا في فرصة لظهور أكبر بالمونديال.

كما تمت إضافة محمد قدوس المتألق في أياكس إلى الخطط الغانية وبات في تشكيلة البلاك ستارز رسميًا للمونديال.

نحن أمام خيارات هجومية ودفاعية عديدة للنجوم السمراء في المونديال، غانا تطمح للتعبير عن نفسها بأفضل شكل ممكن في مونديال 2022، إعادة الجيل الذهبي لها والانتقام من لويس سواريز على فعلة 2010!.

