على خطى يورو 2024 .. الدوري الإسباني يتخذ قرارًا حاسمًا لوقف الاحتجاجات على الحكام

تعرف على ما يُريد الدوري الإسباني تنفيذه

قررت رابطة الدوري الإسباني، وضع حد لاحتجاجات اللاعبين على الحكام في المباريات، وذلك بتنفيذ ما حدث خلال منافسات يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا مؤخرًا.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر أن يكون الاحتجاج قاصرًا فقط على قائدي الفريقين، وإذا تواجد أكثر من لاعب يتم إشهار البطاقة الصفراء لهم.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن حكام ومساعدي الدوري الإسباني تواجدوا في لاس كالداس بالقرب من أوفييدو منذ يوم الأحد الماضي، من أجل اجتياز الاختبارات البدنية، ومشاركة الأفكار التي يجب تطبيقها الموسم المقبل.

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واقترح الحكام ألا يُسمح بأي احتجاجات جماعية، وسيكون قائد الفريق هو فقط من يستطيع أن يطلب أي توضيح من الحكم بشأن القرارات المتخذة، وأنه في حالة وجود أي لاعب آخر سيحصل على كارت أصفر.

وأضافت الصحيفة أنه لا ينبغي على الحكم التصرف بمرونة في هذا الأمر، لأن الشخص المعني داخل الملعب للاحتجاج وشرح اللعبة هو قائد الفريق فقط، وفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأما عن الجزء الذي يخص الفصل الخاص باليدين، حيث تم وضع حالة ارتطام الكرة في يد كوكوريلا في يورو 2024 ضد ألمانيا كمثال، حيث كانت يده لا تشغل مساحة غير طبيعية، ويجب أن يتم تطبيق هذا الأمر في الدوري الإسباني.

وأصبح الهدف هو تقليل وقت تقنية VAR، وهو ما سيزيد من نظام سرعة الأداء في الدوري، مع وجود تقنية التسلل شبه التلقائي كمرجع للحكام، وأيضًا تقليل الوقت الضائع وعدم السماح بالإيماءات التي تؤدي إلى مرور الدقائق، لأن الحكام لا يحبون احتساب 15 دقيقة كوقت محتسب بدلًا من الضائع.