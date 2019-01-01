خطوة واحدة تفصل سارابيا عن باريس سان جيرمان

صفقة جديدة للنادي الفرنسي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح باريس سان جيرمان في التوصل لاتفاق نهائي مع بابلو سارابيا حول بنود عقده الشخصي مع الفريق، ولم يعد يفصله عن اللاعب سوى خطوة واحدة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية أن اللاعب صاحب الـ27 تلقى عدة عروض من أندية الليجا بعد موسمه الرائع مع إشبيلية، أبرزها فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

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وأضافت الصحيفة الصادرة من مدريد أن النادي الفرنسي حسم كافة التفاصيل مع سارابيا، ويستعد الآن لإنهاء الصفقة مع ناديه الأندلسي.

ورغم أن سارابيا يمتلك في عقده مع إشبيلية شرطًا جزائيًا بقيمة 18 مليون يورو، إلا أن باريس سان جيرمان سيُتم الصفقة بدفع 20 مليون يورو قيمة انتقاله، وذلك بناءً على طلب اللاعب.

يُذكر أن اللاعب الإسباني نجح في إحراز 23 هدفًا وصناعة 19 آخرين في الموسم الأخير من الدوري الإسباني.