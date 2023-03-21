خطوة واحدة تفصله .. هيرفي رينارد يرحل عن السعودية لتدريب سيدات فرنسا

المدرب الفرنسي متواجد في معسكر الأخضر حاليًا

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يبدو أن الأمر لم يعد مجرد إشاعة في صحيفة ما! فقد أكد موقع "ذا أثلتيك" أن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية بات على أعتاب تدريب منتخب سيدات فرنسا.

المدرب الفرنسي ارتبط منذ انتهاء كأس العالم قطر 2022 بالعديد من الوجهات أبرزها بلجيكا وبولندا والبرتغال، وأخيرًا منتخب السيدات الفرنسي خلفًا للمدربة المقالة كورين دياكري.

الموقع الشهير أوضح أن رينارد أتم الاتفاق بالفعل مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وقد قام بتضحية مالية كبيرة للرحيل عن السعودية وقبول هذا المنصب، مشيرًا إلى أن لاعبات المنتخب أبدين سعادتهن البالغة بالتعاقد مع صاحب الـ54 عامًا خاصة أن رحيل كورين كان لخلافات بينها وبينهن.

وأكد "ذا أثلتيك" أن هناك خطوة واحدة فقط تفصل الإعلان الرسمي عن تعيين رينارد مدربًا لمنتخب السيدات الفرنسي وهي توصله لاتفاق على إنهاء عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم خاصة أنه قام بتجديده مؤخرًا حتى عام 2027.

يُشار إلى أن رينارد حقق نجاحًا ملحوظًا مع الأخضر وقد قاده لتقديم عروض قوية في المونديال خاصة خلال مباراة الفوز على الأرجنتين 2-1 والخسارة أمام بولندا بنفس النتيجة.

Shahid