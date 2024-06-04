خطوة من المستقبل.. نادٍ إنجليزي يتيح لجماهيره شراء أسهم لتمويل الصفقات!

يعتزم نادي واتفورد الإنجليزي السماح لمشجعيه بشراء الأسهم كوسيلة لتمويل الصفقات في فترات الانتقالات المقبلة.

وحسب شبكة " sportbible"، فإن واتفورد يتطلع إلى جمع 17.5 مليون إسترليني من خلال بيع 10% من النادي للمشجعين والمستثمرين.

وسيتمكن المشجعون من شراء ما لا يقل عن 4 أسهم بسعر 12.44 جنيه إسترليني لكل سهم، ليصبح واتفورد "من بين أول الأندية الإنجليزية الكبرى التي تقدم ملكية حقيقية للجماهير والمستثمرين على حد سواء".

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وقال النادي في بيان: "سيتم توجيه جزء من التمويل إلى التوظيف لتعزيز تشكيلة توم كليفرلي، بينما نسعى للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "على غرار العديد من الأندية الأخرى، كنا نستكشف الفرص لجلب الاستثمار إلى النادي حيث نتطلع إلى تنمية النادي بشكل أكبر وتعزيز تدفقات الإيرادات التي تسمح لنا بدورها بتعزيز فرق اللعب".

وختم: "نعتقد أن هذا المشروع يمكن أن يشكل محورا رئيسيا لتمويل كرة القدم في المستقبل، حيث يمكن للمستثمرين والمشجعين على حد سواء الاستمتاع بثمار نجاح النادي في المستقبل".