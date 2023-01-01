خطوة مفاجئة .. موقع رابطة الدوري يُضيف رونالدو لقائمة النصر

النصر أعلن رسميًا ضم رونالدو

Shahid

فاجأ موقع رابطة دوري المحترفين السعودي الجميع بوضع اسم كريستيانو رونالدو ضمن قائمة لاعبي النصر رغم عدم قيده بعد بشكل رسمي في سجلات النادي.

رونالدو الذي فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من الشهر الماضي وقع عقدًا مع النصر يمتد حتى صيف 2025 ومن المتوقع وصوله إلى الرياض يوم الإثنين أو الثلاثاء القادم ومن ثم الانخراط في التدريبات الجماعية للفريق.

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سوق الانتقالات الشتوي بدأ اليوم في دوري روشن السعودي، لكن النصر لن يستطيع قيد رونالدو رسميًا في سجلاته سوى بعد أمرين، الأول هو التخلص من أحد أجانبه الثمانية المقيدين في قائمته، حيث تسمح لوائح البطولة لكل نادٍ بتسجيل 8 لاعبين أجانب فقط 7 منهم يتواجدون في قائمة المباريات.

الأمر الثاني هو حصول النصر على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة السعودية، وهذا لن يحدث سوى بعد تسديد النادي الديون المستحقة للاعبه السابق جوليانو دي باولا.

النجم البرتغالي من المتوقع أن ينخرط في تدريبات النصر خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى الأرجح سيكون جاهزًا للعب أمام الشباب في الجولة بعد القادمة من الدوري السعودي يوم الـ14 من يناير الجاري.

Shahid