بعيدًا عن الملاعب .. خطوة مفاجئة من سلمان الفرج والجمهور يرد: اعتزل أولًا!

البعض طالبه بالتركيز في علاج إصاباته المتكررة، والبعض الآخر توقع أن تكون هذه الخطوة بداية النهاية..

فاجأ سلمان الفرج؛ قائد الهلال والمنتخب السعودي، جماهيره بخطوة مفاجئة بشأن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعتهم لمطالبته بالاعتزال.

قائد الزعيم ليس من هواة مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، إذ يمتلك حسابين فقط على "تويتر" و"إنستجرام"، لكنه ليس نشطًا بشكل كبير.

واليوم الخميس، أعلن الفرج تدشين حسابه عبر تطبيق "سناب شات"، في خطوة قوبلت بشكل صادم بعض الشيء من الجمهور.

جزء ليس بقليل من الجمهور توقع أن تكون هذه الخطوة تمهيداً لتعليق حذائه، فيما طالبه البعض الآخر بالاعتزال أولًا أو التركيز في علاج إصاباته المتكررة، إذ كتب أحدهم: "بداية الاعتزال والخروج من الملعب إلى السناب، الله يوفقك"، فيما علق آخر: "اهتم بإصاباتك وبنية جسمك الموسم الجاري ما نبي كل أسبوع بالعيادة"، وكتب ثالث: " سلمان اذا تشوف منت قادر تقدم شي اعتزل وكثر الله خيرك تواجدك في التشكيلة الموسم القادم صعب وانت تعرف ذالك .. بالتوفيق".

جدير بالذكر أنه شارك الموسم الجاري في ثماني مباريات فقط من دوري روشن، في ظل مطاردة الإصابات له.