خطوة للخلف .. جدل كبير بعد تعيين كيروش مدربًا لقطر

كارلوس كيروش سيقود المنتخب القطري خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز، الذي رحل بعد المشاركة المخزية في كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رسميًا اليوم الإثنين، تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول، خلفًا للإسباني فيليكس سانشيز.

الأدعم كان قد اكتفى بالسنوات التي قضاها المدرب الإسباني مدربًا سواء لمنتخبات الشباب أو المنتخب الأول، بعد وداع كأس العالم قطر 2022 من الدور الأول بصورة خذلت الجماهير، التي كانت تطمح لتحقيق مشاركة مشرفة، بحكم أن البطولة مقامة على أرضها.

ولم يكشف الاتحاد القطري عن مدة عقد كيروش، لكن مجرد الإعلان كان كافيًا لإثارة الجدل بين الجماهير، التي اتفقت غالبيتها على رفض المدرب البرتغالي، إذ هاجمت اتحاد الكرة عبر تغريدة الإعلان الرسمي.

الجمهور القطري كان يطمح لتعيين مدرب شاب يبدأ في بناء جيل جديد للأدعم، في ظل الرغبة في تجديد الدماء في صفوف الفريق بعد مونديال 2022، لكن ليس فقط عمر كيروش (69 عامًا) هو سبب الاعتراضات، إنما كذلك السيرة الذاتية للمدرب لم تنل استحسان الجماهير.

جدير بالذكر خبرة كيروش مع المنتخبات كبيرة، إذ كان غالبية عمله معها وليس مع أندية، فمؤخرًا قاد المنتخب المصري للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، لكن فشل في قيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم 2022، لكنه شارك في مونديال قطر رفقة منتخب إيران، وودع من الدور الأول بهزيمتين أمام إنجلترا وأمريكا، وفوز وحيد أمام ويلز.

ومن ناحية البطولات الدولية، فلم يتوج بأي بطولة مع أي منتخب أول قاده، بينما حصد كأس العالم تحت 20 عامًا مرتين مع البرتغال عامي 1989 و1991.