خطوة رسمية .. الهلال يتدخل لحماية علي البليهي من إيقاف طويل

توابع الديربي مازالت مستمرة خاصة فيما يتعلق بمدافع الهلال

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رغم مرور 3 أيام على انتهاء مباراة ديربي الرياض بين الهلال والنصر واستعداد الفريقين لاستئناف نشاطهما في دوري أبطال آسيا، إلا أن توابع قمة الجولة الـ15 من دوري روشن مازالت مستمرة في السعودية.

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المباراة التي انتهت بفوز الهلال 3-0 شهدت أحداثًا جدلية كثيرة على رأسها البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافع الهلال علي البليهي، إذ لم يظهر سبب طرده المباشر بصورة واضحة، وقد اختلف الجمهور والإعلام حول إن كان سببه إشارة مشينة من جانبه للجمهور النصراوي أو لمجرد استفزازهم خلال احتفاله بالهدف الثالث.

الجمهور السعودي كان قد تداول مقطع فيديو عبر منصة إكس بُظهر المدافع السعودي وهو يسخر من جمهور النصر بالإشارة لهم على عينيه وكأنه لا يراهم، وهو ما يُوصف بـ "التقزيم"، لكن ظهر بعده فيديو آخر يُظهره وهو يقوم بحركة ما بأصبعه، وقد اختلف المغردون عن إذا ما كانت مشينة أم عادية تُشير للصدارة.

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الإعلام والجمهور الأصفر استغل الفيديو الأخير وطالب بإيقاف البليهي لمدة طويلة، وفي المقابل لم يصمت الهلال وتحرك في خطوة رسمية، كشفت عنها صحيفة الجزيرة السعودية، لحماية مدافعه.

الصحيفة أوضحت أن الهلال تقدم باعتراض على البطاقة الحمراء المباشرة التي حصل عليها البليهي، إذ يرى النادي أن استفزاز جمهور الخصم يستوجب فقط الحصول على بطاقة صفراء.

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