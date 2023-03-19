شهدت مباراة الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد واقعة طريفة للغاية قبل بداية اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو.
جاء هذا بحسب ما انتشر من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قام أحد المشجعين الخاصين بنادي برشلونة بالتقدم لخطيبته.
المشجع الذي حضر المباراة رفقة حبيبته كان يخبيء خاتم الخطوبة وترك الأمر مفاجأة لها ليقدمه لها قبل بداية المباراة، وتصفق لهم المدرجات كافة.
مباراة اليوم بين برشلونة وريال مدريد تقام في ظل وجود فارق تسع نقاط بين النادي الكتالوني والعاصمي على قمة ترتيب الدوري الإسباني.
جدير بالذكر أن ريال مدريد يخوض تلك المباراة لأول مرة في كامب نو منذ سنوات في غياب رئيسه فلورنتينو بيريز في ظل توتر العلاقات بين إدارتي الفريقين.
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